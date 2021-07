Usa: è scontro nella commissione sul 6 gennaio, repubblicani minacciano di ritirarsi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I deputati statunitensi del Partito repubblicano minacciano di abbandonare definitivamente la commissione d’inchiesta ristretta della Camera incaricata di indagare sull’insurrezione del 6 gennaio, quando un gruppo di sostenitori dell’ex presidente Usa, Donald Trump, ha fatto irruzione al Campidoglio di Washington per interrompere la certificazione del voto elettorale. I conservatori, secondo quanto riporta l’emittente “Cnn”, protestano contro la decisione adottata dalla presidente della Camera, Nancy Pelosi, di respingere la nomina di due dei cinque leader della minoranza repubblicana scelti dal leader Kevin McCarthy. La decisione di Pelosi di non accogliere i due repubblicani - e la risposta di McCarthy che ha ritirato l’intera delegazione conservatrice – ha rinfiammato il dibattito politico sul comitato ristretto, lanciato il mese scorso dai democratici per indagare sulle circostanze dell'attacco del 6 gennaio al Campidoglio. I due deputati respinti da Pelosi sono Jim Banks e Jim Jordan, entrambi considerati fedelissimi di Trump. La rappresentanza conservatrice nella commissione si riduce ora alla sola Liz Cheney, nota per le sue posizioni critiche nei confronti dell’ex presidente statunitense. "A meno che la presidente Pelosi non inverta la rotta e faccia sedere tutti e cinque i candidati repubblicani (nella commissione), i repubblicani non parteciperanno al loro processo fittizio", ha detto il leader della minoranza alla Camera McCarthy.(Nys)