- Di seguito i principali appuntamenti previsti per domani a Roma e nel LazioCOMUNE DI ROMA- La Sindaca di Roma Virginia Raggi presenta "Dal condono alla gestione del territorio, la transizione digitale di Risorse per Roma". Interverranno Leonardo Costanzo, amministratore unico Risorse per Roma, Luca Montuori, Assessore all'Urbanistica di Roma Capitale. Sede Risorse per Roma SpA, piazzale degli Archivi 34 Roma – Ore 10- Seduta ordinaria di Assemblea Capitolina. Campidoglio, Aula Giulio Cesare a Roma - Ore 13.00REGIONE LAZIO- Il Presidente della Regione Lazio, Nicola Zingaretti, assegna il premio "Lazio Green Comuni puliti" ai Comuni 'virtuosi' in tema di raccolta differenziata. All'evento partecipano: Massimiliano Valeriani, assessore regionale alle Politiche abitative, Urbanistica, Ciclo dei rifiuti e impianti di trattamento, Smaltimento e recupero; Wanda D'Ercole, direttore generale Lavori pubblici, Stazione unica appalti, Risorse idriche e difesa del suolo della Regione Lazio. L'evento si svolge presso il Tempio di Adriano in Piazza di Pietra a Roma e sarà trasmesso in streaming sulla pagina Facebook della Regione Lazio - Ore 11 (segue) (Rer)