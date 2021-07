Trasporti: Morelli, 600 milioni per bus green, soluzione verso neutralità tecnologica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stata "raggiunta l’intesa sullo schema di decreto per il riparto delle risorse da destinare alle Regioni e alle Provincie autonome di Trento e Bolzano per l’acquisto di autobus per il trasporto pubblico extraurbano con alimentazione a mentano, elettrica o ad idrogeno e per le relative infrastrutture". Ad annunciarlo è il viceministro alle Infrastrutture e Mobilità sostenibili Alessandro Morelli a margine della seduta odierna della Conferenza Stato-Regioni . "Le risorse - specifica Morelli - sono quelle messe in campo dal Piano nazionale degli investimenti complementari al Pnrr, che prevede un finanziamento di 600 milioni di euro per il rinnovo delle flotte in chiave sostenibile. Questa soluzione ci spinge nella direzione di una mobilità che, oltre ad essere sostenibile, è scevra da qualsivoglia condizionamento ideologico. La neutralità tecnologica rispetto a motorizzazioni e alimentazioni - conclude Morelli - è la via maestra se si vogliono cogliere a pieno le grandi opportunità di crescita e innovazione che ci attendono". (Rin)