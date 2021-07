Energia: Usa e Germania annunciano accordo su Nord Stream 2, ribadito sostegno a Ucraina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Stati Uniti e Germania, prosegue ancora la nota congiunta, sono uniti nella determinazione di ritenere la Russia responsabile della sua aggressione e delle sue attività maligne, imponendo costi tramite sanzioni e altri strumenti. “Ci impegniamo – scrivono le autorità tedesche e statunitensi - a lavorare insieme attraverso il nuovo dialogo ad alto livello Usa-Ue sulla Russia e tramite canali bilaterali, per garantire che gli Stati Uniti e l'Ue rimangano preparati, anche con strumenti e meccanismi appropriati, per rispondere insieme all'aggressione russa e alle attività maligne, compresi gli sforzi russi per usare l'energia come arma”. Gli Stati Uniti si impegnano a sostenere gli sforzi di Germania e Francia per portare la pace nell'Ucraina orientale attraverso il formato Normandia. La Germania, da parte sua, intensificherà i suoi sforzi nell'ambito del formato Normandia per facilitare l'attuazione degli accordi di Minsk. Washington e Berlino “riaffermano il loro impegno per affrontare la crisi climatica e intraprendere azioni decisive per ridurre le emissioni negli anni 2020 per mantenere un limite di temperatura di 1,5 gradi Celsius a portata di mano”, prosegue ancora il comunicato. (segue) (Nys)