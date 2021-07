Russia: aspettative inflazionistiche dei cittadini aumentate al massimo dal 2016

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A luglio 2021 le aspettative inflazionistiche dei cittadini russi per i prossimi 12 mesi sono aumentate di 1,5 punti percentuali, fino al 13,4 per cento: il livello più alto da novembre 2016. E' quanto emerge da uno studio condotto dalla società "InFOM" commissionato dalla Banca centrale della Federazione Russa. Allo stesso tempo, il tasso di inflazione osservato a luglio è balzato di 1,6 punti percentuali, al 16,5 per cento, livello record da novembre 2016. Quasi un quarto dei russi (il 24 per cento) a luglio prevede un'accelerazione del tasso di crescita dei prezzi nel prossimo anno, poco più della metà dei cittadini (51 per cento) la loro conservazione al livello attuale. Un rallentamento dell'inflazione in Russia nei prossimi 12 mesi è previsto solo dall'8 per cento degli intervistati, il 3 per cento del campione prevede che i prezzi rimarranno al livello attuale.(Rum)