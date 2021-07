Italia-Brasile: Istituto di cultura di San Paolo organizza laboratorio teatrale su Luigi Pirandello

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Un laboratorio teatrale su Luigi Pirandello (1867-1936), uno degli autori più importanti della letteratura italiana, è stato organizzato dall’Istituto Italiano di cultura di San Paolo, in collaborazione con Puntob. Otto incontri a cadenza settimanale, in lingua italiana, a partire dal 23 luglio fino al 10 settembre, rivolto a chi è interessato a coltivare lo studio dell’italiano e ad avvicinarsi alla disciplina del teatro, divertendosi e sperimentando. Potrà partecipare chi ha già una conoscenza di base della lingua italiana (A2) anche senza esperienza teatrale; massimo 16 partecipanti. (segue) (Com)