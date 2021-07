Israele: presidente Herzog, boicottare il Paese è nuova forma di terrore

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il boicottaggio di Israele è "un nuovo tipo di terrore". Lo ha detto oggi il presidente israeliano, Isaac Herzog, commentando la decisione di Ben&Jerry, controllata di Unilever, di non voler rinnovare la licenza per vendere i propri gelati in Cisgiordania, definita un “territorio occupato”. "Il boicottaggio contro Israele è una forma di terrore, terrore economico, un terrore che cerca di danneggiare i cittadini israeliani e l'economia israeliana", ha affermato Herzog durante una cerimonia in onore degli ex presidenti e primi ministri. "La campagna Bds (Boycott, Divestment and Sanctions) non sta perseguendo la pace e sta cercando di minare l'esistenza dello Stato di Israele", ha concluso. Ieri il primo ministro israeliano, Naftali Bennett, ha messo in guardia Unilever “sulle gravi conseguenze” della decisione di Ben&Jerry. Israele agirà “aggressivamente contro qualsiasi misura di boicottaggio diretta ai civili”, ha annunciato l’ufficio del primo ministro. Gilad Erdan, ambasciatore di Israele a Washington, ha affermato di aver posto la decisione di Ben&Jerry in una lettera inviata a 35 governatori degli Stati Uniti i cui Stati hanno promulgato leggi contro il boicottaggio di Israele. In una nota diramata il 19 luglio, Ben&Jerry ha annunciato che “porrà fine alle vendite del suo gelato nei territori palestinesi occupati. Riteniamo che sia incoerente con i nostri valori che il gelato di Ben&Jerry venga venduto nei territori palestinesi occupati. Ascoltiamo e riconosciamo anche le preoccupazioni condivise dai nostri fan e partner di fiducia”. Il marchio, oggi di proprietà della britannica Unilever, è stato fondato da due ebrei, Ben Cohen e Jerry Greenfield. (Res)