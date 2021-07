Lituania: ministro Esteri, Ue prepari piano contro le provocazioni russe

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea dovrebbe preparare una serie di misure contro le possibili provocazioni della Russia nelle regioni di confine. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri lituano, Gabrielius Landsbergis, come riportato da un comunicato stampa diffuso dopo l'incontro odierno con gli ambasciatori dei Paesi Ue a Vilnius. Secondo il ministro lituano, l'Ue dovrebbe predisporre un piano di risposte alle possibili provocazioni della Russia nel vicinato orientale o per quelle durante le esercitazioni militari russo-bielorusse Zapad 2021 in programma a settembre.(Sts)