Omofobia: Faraone (Iv) su ddl Zan, per Pd legge non più urgente?

- Il presidente dei senatori di Italia viva, Davide Faraone, osserva: "Cado dalle nuvole. Veramente Letta ha detto di voler rinviare la discussione sul ddl Zan a settembre? Non ci posso credere. Per mesi hanno gridato 'in Aula! In Aula!' e adesso vogliono rinviare tutto dopo l’estate? Ci avevano detto - continua il parlamentare su Facebook - che occorreva immediatamente portarlo in aula per toglierlo ad Ostellari che faceva ostruzionismo da mesi per affossarlo. Adesso che l’abbiamo portato in Aula, stiamo discutendo e siamo ad un passo dall’approvare una legge per perseguire tutte le condotte discriminatorie fondate su misoginia, abilismo e omotransfobia, Letta se ne esce proponendo di spostare tutto dopo l’estate come se ad un certo punto all’urgenza della legge fosse prevalsa qualche altra variabile". Faraone aggiunge: "Italia viva pensa che il nostro Paese non possa stare un minuto di più senza una legge contro le discriminazioni omotransfobiche e che ci siano le condizioni per votare prima della pausa estiva". (Rin)