Portogallo: premier Costa, corsa contro il tempo tra vaccinazioni e nuove varianti Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Portogallo è in una corsa contro il tempo tra la vaccinazione e il susseguirsi di nuove varianti del coronavirus. Lo ha affermato il primo ministro, Antonio Costa, nel discorso sullo stato della nazione che si è svolto in Parlamento. Costa ha sottolineato i progressi della campagna vaccinale che consentiranno di immunizzare potenzialmente il 73 per cento della popolazione entro agosto. Il premier ha spiegato che "è tutto pronto" per vaccinare oltre 470 mila giovani portoghesi al di sopra dei 12 anni nei fine settimana tra il 14 agosto e il 19 settembre, in attesa che venga presa una decisione finale della Direzione generale della Salute per garantire l'inoculazione delle due dosi del vaccino prima dell'inizio del prossimo anno scolastico. Costa ha annunciato un rafforzamento del servizio sanitario nazionale con l'assunzione di 28.984 professionisti della salute, di cui 4.366 dalla fine dello scorso anno. (segue) (Spm)