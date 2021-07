Portogallo: premier Costa, corsa contro il tempo tra vaccinazioni e nuove varianti Covid (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per quanto riguarda l'istruzione, Antonio Costa ha sottolineato l'importanza di recuperare l'apprendimento nei prossimi due anni scolastici, in cui spera che non ci siano più interruzioni nell'insegnamento in presenza. ""Dopo un anno e mezzo particolarmente impegnativo è il momento di guardare avanti e superare le sfide", ha detto Costa, ribadendo che il suo governo manterrà l'attenzione su alloggi a prezzi accessibili, mobilità non inquinante, digitalizzazione dell'economia, regolamentazione del telelavoro e delle piattaforme digitali. Il premier lusitano ha concluso il suo discorso ricordando che tutti "sono chiamati al compito di non lasciare indietro nessuno", e a "cogliere le opportunità irripetibili" derivanti dal Piano per la ripresa approvato da Bruxelles. (Spm)