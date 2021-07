Genova: violenza a turista olandese, arrestato 25enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella giornata di lunedì scorso i carabinieri del nucleo radiomobile di Genova, sono intervenuti nei pressi di una discoteca dove una ragazza olandese aveva chiamato il numero di emergenza 112 e richiesto aiuto per aver subito una violenza a sfondo sessuale. La 19enne, visibilmente scossa e alterata dall’abuso di sostanze alcoliche, ha riferito ai militari di essere stata adescata da un ragazzo di colore che le avrebbe offerto della marijuana inducendola ad appartarsi per poterla consumare indisturbati. A quel punto l’uomo, alto quasi due metri, approfittando dello stato di inferiorità della giovane, a causa anche dell’assunzione di bevande alcoliche, avrebbe cominciato ad abusare sessualmente di lei per poi essere interrotto poco dopo dall’intervento di un’amica della vittima che è riuscita a sottrarre la malcapitata dalle grinfie dell’energumeno. La giovane donna veniva soccorsa e trasportata al Pronto Soccorso dove i medici riscontravano la violenza patita attivando la nota procedura del codice rosso. I militari si sono immediatamente attivati acquisendo le testimonianze dei presenti, tra cui l’amica connazionale che, in lingua inglese, ha confermato la versione fornita dalla vittima. (segue) (Ren)