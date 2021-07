Genova: violenza a turista olandese, arrestato 25enne (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I militari hanno acquisito tutti i filmati delle telecamere di sicurezza del locale e visionato le immagini che riprendevano chiaramente l’episodio. Gli evidenti riscontri investigativi consentivano di identificare nell’immediatezza l’autore del reato, il quale nel frattempo si era dileguato: si trattava di un cittadino del Gambia, residente a Genova, regolare sul territorio nazionale ma di fatto senza fissa dimora, ben conosciuto nell’ambiente dei locali notturni in quanto vi lavorava spesso come addetto alla sicurezza. Rintracciato poco dopo in Piazza De Ferrari, l’uomo veniva posto in stato di “Fermo di indiziato di delitto” per “violenza sessuale”, emesso dal Pm procedente, della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova, il quale, come previsto in tali casi, ha coordinato direttamente le indagini avvalendosi anche di un Ufficiale dell’Arma madrelingua inglese dal momento che la vittima non parlava italiano. Il soggetto fermato è stato tradotto presso il carcere di Genova Pontedecimo, ove si trova ristretto. (Ren)