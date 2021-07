Energia: Argentina, forte ripresa della produzione di petrolio e gas nel bacino di Vaca Muerta (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A celebrare i numeri del bacino di Vaca Muerta, la seconda riserva al mondo per quanto riguarda il non convenzionale, è il segretario nazionale per l'Energia, Dario Martinez. Martinez ha sottolineato l'impatto positivo del piano di incentivi alla produzione di gas avviato a gennaio (Plan Gas.Ar) e prevede un ulteriore sviluppo del settore grazie alla prossima legge di promozione degli investimenti nel settore degli idrocarburi. "Stiamo ottenendo risultati importanti, il Plan Gas.Ar è un successo", ha affermato Martinez. "Abbiamo fermato il declino della produzione e nell'ultimo bimestre abbiamo superato livelli dell'anno scorso", ha aggiunto, sottolineando che "a questo ritmo raggiungeremo gli obiettivi prefissati". Il segretario per l'Energia ha quindi ricordato i progressi anche sul fronte delle energie rinnovabili, con il record di generazione negli ultimi mesi e il record di partecipazione alla matrice energetica. (segue) (Abu)