Lombardia: Zanolla (Cgil), per la giunta priorità è soddisfare esigenze della sanità privata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il percorso di riforma del sistema sociosanitario lombardo sta entrando nella fase decisiva. Spi Cgil Lombardia ribadisce in una nota la necessità di un sistema che metta la persona, e non gli interessi economici dei soggetti privati, al centro. Rimangono aperte tutte le criticità a livello di governance del sistema che, in questi anni, hanno messo in luce comportamenti disomogenei tra le 8 Ats e soprattutto con ricorrenti atteggiamenti da "scarica barile" tra Regione, Ats e Asst. Altro tema centrale è quello delle Rsa per il quale il sindacato dei pensionati ha presentato poche settimane fa oltre 23 mila firme. "Il non voler ascoltare le proposte che il sindacato ha fatto in merito alla nuova legge regionale, che dovrebbe intervenire sulla Legge 23, significa che per questa giunta regionale il problema non è dare alla popolazione lombarda una sanità efficiente e di territorio, ma bensì soddisfare le esigenze della sanità privata. Se gli obiettivi sono diversi, difficilmente si potrà giungere ad una soluzione condivisa. Sulla sanità noi pensiamo alla popolazione, la regione pensa agli istituti privati" commenta nella nota pubblicata Valerio Zanolla, segretario generale Spi Cgil Lombardia. (Com)