Lombardia: De Corato (Fd'I), chiesti interventi decisi per abusivismo taxi

- Riccardo De Corato, assessore regionale alla Sicurezza, immigrazione e polizia locale ha incontrato, nella giornata di oggi, il questore di Milano, Giuseppe Petronzi, e i funzionari preposti al controllo dei luoghi nei quali si concentrano maggiormente i tassisti abusivi. "Come Regione Lombardia - ha affermato De Corato - inizieremo una campagna di sensibilizzazione per aiutare chi arriva negli aeroporti a comprendere chi abbia una licenza regolare e chi no". Al termine dell'incontro, a cui hanno inoltre preso parte anche i sindacati Tam, Satm, Acai taxi Milano, Ugl taxi Milano, Uil e Taxiservice, l'assessore ha chiesto "interventi decisi per sconfiggere definitivamente l'abusivismo", riscontrando la piena disponibilità del questore. (Com)