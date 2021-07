Giustizia: De Poli, Udc impegnata in raccolta firme referendum, cittadini ci chiedono riforma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore Udc, Antonio De Poli, intervenendo al gazebo allestito dal partito in piazza del Popolo, a Roma, per la raccolta firme sui referendum riguardanti la giustizia, ha osservato: "Come Udc, oggi in piazza a Roma, così come nel resto d'Italia, siamo impegnati nella raccolta firme per i referendum. La riforma della giustizia è un traguardo importante che è particolarmente sentito dall'opinione pubblica. I cittadini - ha continuato il parlamentare - ci chiedono una giustizia più efficiente, più giusta e più equa. Sono 30 anni che il Paese aspetta risposte. Mettiamo le riforme nelle mani degli italiani". De Poli ha aggiunto: "Come abbiamo sempre detto, i referendum non sono contro qualcuno, ma per una riforma pro-giustizia e pro-magistratura. Così andiamo a rafforzare il rapporto tra la magistratura e i cittadini".(Com)