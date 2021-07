Sicilia: siglato protocollo Palermo Calcio e Parco delle Madonie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un'iniziativa straordinaria, che si innesta in un percorso di valorizzazione di giovani e giovanissimi del comprensorio madonita e che vede il plauso convinto e la partecipazione concreta del governo della Regione". Così l'assessore regionale al Territorio e all'Ambiente, Toto Cordaro, ha commentato la firma del protocollo, a Petralia Sottana, tra il Palermo Football Club e l'Ente Parco delle Madonie. L'accordo permetterà alle scuole calcio del comprensorio di entrare nell'ecosistema del Palermo, sotto il coordinamento dell'Ente Parco delle Madonie. Il protocollo è stato firmato dal presidente dell'Ente Parco delle Madonie, Angelo Merlino, e dal presidente del Palermo, Dario Mirri. Insieme all'assessore Cordaro, erano presenti anche sindaci del territorio e, in videocollegamento, Alfonso Dolce, amministratore delegato del gruppo Dolce e Gabbana, cresciuto a Polizzi Generosa. Il progetto porterà periodicamente i tutor e i professionisti della formazione sportiva del Palermo a sostenere le attività delle scuole calcio del territorio con stage, allenamenti e sessioni di valutazione dei giovani talenti. Il protocollo ha anche una valenza sociale dato che vuole favorire l'inclusione dei ragazzi, dando nuove opportunità. «Quella di oggi è un'azione tangibile di promozione e sviluppo di un territorio generoso che, grazie ai suoi ragazzi, si propone come trampolino di sport, regole e crescita sana - ha aggiunto l'assessore Cordaro - Grazie al Parco delle Madonie e alla Palermo Calcio per l'idea innovativa e apprezzabile!». (Ren)