Autostrade: un morto e un ferito in incidente stradale su diramazione Roma Nord

- Un moro e un ferito grave è il bilancio di un incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio alle 17.30 circa, sulla D18 Diramazione Roma Nord. Il tratto compreso tra Settebagni e Castelnuovo di Porto, è stato temporaneamente chiuso in direzione A1 Milano-Napoli, a causa dell'incidente avvenuto al chilometro 17, che ha visto coinvolti due mezzi pesanti. Sul luogo dell'evento sono intervenuti i soccorsi sanitari, i Vigili del Fuoco, i soccorsi meccanici, la Polizia Stradale ed il personale della Direzione 5° Tronco di Fiano Romano di Autostrade per l'Italia. Attualmente, all'interno del tratto chiuso, il traffico è bloccato e si registrano 2 chilometri di coda in direzione A1 Milano-Napoli. Ai veicoli diretti in A1, dopo l'uscita a Settebagni, si consiglia di proseguire sulla viabilità ordinaria SS4 Salaria e rientrare in autostrada a Castelnuovo di Porto o a Fiano Romano. In alternativa, a chi viaggia sul Grande raccordo anulare si consiglia l'uscita SS3 Flaminia fino a Prima Porta, proseguire sulla SS3bis Tiberina e rientrare in autostrada a Castelnuovo di Porto. (Rer)