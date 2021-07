Sanità: De Poli (Udc), complimenti a sanitari e medici protagonisti maratona chirurgica Padova

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il senatore Udc, Antonio De Poli, osserva che "l'eccezionale maratona chirurgica che ha visto eseguire, a Padova, in Azienda ospedaliera, sette trapianti di organi a sette differenti pazienti è un grande motivo di gioia per tutti noi. Lo è perché riconosce, ancora una volta, semmai ci fosse bisogno - continua il parlamentare in una nota -, la professionalità e la competenza dei nostri sanitari, medici chirurghi ed infermieri. Lo è perché dimostra ancora una volta quanto sia importante il valore della donazione che, in molti casi, può salvare una vita". (Com)