- Come deciso dalla conferenza dei capigruppo di palazzo Madama, l'Assemblea è convocata domani giovedì 22 luglio, alle 9.30, per le dichiarazioni di voto e la votazione della questione di fiducia, posta dal governo, oggi, sul decreto legge recante misure urgenti connesse all'emergenza da Covid-19, per imprese, lavoro, giovani, salute e servizi territoriali. (Rin)