Difesa: M5s su Libia, senza sostegno flussi aumenterebbero

- Le senatrici ed i senatori Cinque stelle delle commissioni Difesa ed Esteri di palazzo Madama sottolineano che "in attesa di un maggiore coinvolgimento dell'Unione europea in Libia nel controllo dei flussi migratori, che il M5s sollecita da tempo, l'Italia non può permettersi di interrompere la collaborazione con le autorità libiche. Per questo - continuano i parlamentari in una nota congiunta - oggi abbiamo votato la prosecuzione della missione bilaterale di assistenza alla Guardia costiera della Marina militare libica. Non farlo avrebbe avuto inevitabilmente delle ripercussioni negative: aumenterebbero ulteriormente le partenze dei barconi dalle coste tripolitane e si creerebbe un vuoto che altri Paesi non vedono l'ora di riempire, con grave pregiudizio per il ruolo futuro che il nostro Paese potrà giocare in Libia". Gli esponenti pentastellati concludono: "La tutela dei diritti umani rimane per il Movimento cinque stelle un obiettivo irrinunciabile e in Libia c'è ancora tanto da fare: non è voltandosi dall'altra parte e lavandosene le mani che le cose miglioreranno". (Com)