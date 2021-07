Stadio Roma: 13 voti M5s, 2 Pd, 1 SpR, così Assemblea capitolina ha revocato Tor di Valle

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono 13 i consiglieri del M5s che hanno votato favorevolmente in Assemblea capitolina sulla proposta di delibera che ha revocato l'interesse pubblico per l'area di Tor di Valle su cui avrebbe dovuto sorgere lo stadio dell'As Roma, due i consiglieri del Pd, uno di Sinistra per Roma. Non hanno partecipato al voto i due consiglieri di Fratelli d'Italia. Per il M5s hanno votato: Sara Seccia, Giuliano Pacetti, Angelo Diario, Annalisa Bernabei, Teresa Zotta, Roberto Di Palma, Eleonora Guadagno, Roberto Allegretti, Costanza Spampinato, Paolo Ferrara, Carlo Chiossi, Massimo Simonelli, Simona Donati e la sindaca di Roma Virginia Raggi. Per il Pd hanno votato favorevolmente Giulio Pelonzi e Giulio Bugarini. Per Sinistra per Roma Stefano Fassina. Non hanno partecipato al voto, garantendo comunque il numero legale, i consiglieri di Fd'I, Andrea De Priamo e Francesco Figliomeni. Il voto si è svolto con appello nominale su richiesta del capogruppo M5s, Giuliano Pacetti, e di altri consiglieri pentastellati.(Rer)