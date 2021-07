Omofobia: Renzi su ddl Zan, sinistra vuole rimandare a settembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader di Italia viva, Matteo Renzi, nella registrazione di un’intervista ad "Anni Venti Estate", in onda questa sera alle 23.15 su Rai2, ha affermato: "Quando abbiamo fatto le unioni civili la sinistra ci provava da 15 anni, abbiamo fatto una mediazione, messo la fiducia e approvato una legge grazie alla quale oggi più persone hanno diritti. Sul disegno di legge Zan sono quasi andati sotto a scrutinio palese - ha continuato l'ex premier -, ora stanno brigando per andare a settembre perché così il generale agosto stempera l’attenzione, mentre lasciamo altro tempo persone senza diritti. Noi vogliamo la legge, invece la sinistra fa così: sui diritti fa i convegni e non porta a casa le leggi. Andiamo sul testo Scalfarotto e approviamo la legge prima della pausa estiva". (Rin)