Roma 2021: Morassut (Pd), bene lista civica a sostegno Gualtieri

- "La presentazione di una lista civica a sostegno della candidatura di Roberto Gualtieri è una buona notizia. Si allarga il perimetro della coalizione di centro sinistra coinvolgendo forze che provengono dal mondo dell'impresa, delle professioni e del lavoro. Roma può diventare un laboratorio di crescita sostenibile". Così in una nota il vicepresidente del gruppo Pd alla Camera, Roberto Morassut. "Nonostante dieci e più anni di crisi istituzionale e anche morale le energie civiche siano ancora enormi e Roma è andata avanti diventando più moderna anche indipendentemente dalla politica - spiega -. Ora è il momento di unire le forze migliori della politica e del civismo per dare alla transizione eco digitale di Roma una prospettiva stabile e condivisa e tornare a essere una metropoli rispettata dove si possa investire, creare ricchezza e lavoro, ridurre le diseguaglianze, far sentire le persone meno sole. Tutto quello che va verso questa prospettiva è un contributo fondamentale. La lista civica annunciata oggi spero possa avere successo al fianco del Pd e del centrosinistra e attirare le tante energie libere ma positive che animano i nostri territori", conclude. (Com)