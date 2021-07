Decreto Sostegni bis: FI, caro materie prime non fermi edilizia scolastica e superbonus

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I senatori di Forza Italia Dario Damiani, capogruppo in commissione Bilancio, e Alessandra Gallone, capogruppo in commissione Ambiente, segnalano che "per fronteggiare il rincaro dei materiali e delle materie prime, che grava pesantemente soprattutto sull'edilizia privata, il governo si è impegnato ad adottare misure specifiche approvando un ordine del giorno presentato da Forza Italia. Si è voluto dare, in particolare - continuano i due parlamentari in una nota -, un ulteriore segnale di attenzione verso i sindaci di tanti Comuni che rischiano di veder bloccati i lavori di ristrutturazione legati al superbonus 110 per cento o di realizzazione di nuove opere soprattutto di edilizia scolastica. A tal fine il governo si è impegnato a prevedere idonee misure di compensazione per sostenere il settore edile privato in generale e, per quanto riguarda l'edilizia scolastica, a prorogare l'affidamento delle gare, nonché a consentire in via eccezionale di utilizzare gli avanzi di bilancio". Gli esponenti di FI aggiungono: "Forza Italia è particolarmente soddisfatta di questo impegno che rappresenta un sostegno concreto a fronte di tante difficoltà che i sindaci stanno attraversando. Dobbiamo superare il più possibile vincoli burocratici ed economici per consentire che in tempi brevi si possano ultimare e mettere in sicurezza edifici scolastici che proprio la pandemia ha dimostrato essere, in troppi casi, inadatti ad ospitare i nostri studenti". (Com)