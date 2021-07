© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "E' singolare che la sindaca continui a festeggiare i suoi fallimenti come lo Stadio della Roma a Tor di Valle, forse il più clamoroso. Un grande investimento affossato negli anni dai cambiamenti di linea del M5s. È vero, si apre un nuovo capitolo: quello in cui liberiamo Roma dalla vostra incapacità". Lo dichiara in una nota Carlo Calenda, candidato sindaco di Roma. (Com)