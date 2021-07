I fatti del giorno - America latina (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Perù: gli atenei salutano il "professore" Castillo divenuto presidente - L'ex maestro Pedro Castillo ha rilanciato sul suo profilo twitter gli auguri ricevuti dalle università a seguito della sua proclamazione a presidente eletto del Perù. L'Università Nacional Mayor de San Marcos (Unmsm), la "prima del paese", ribadisce il suo impegno a far sì che lo Stato, "attraverso le sue istituzioni di educazione superiore, arrivi in tutte le regioni e lavori a loro beneficio per lo sviluppo delle sue popolazioni in condizioni di uguaglianza e senza nessun tipo di distinzione". La Unmsm augura a Castillo "il miglior successo" e lo esorta a lavorare assieme al mondo accademico per il "benessere di tutti i peruviani", segnatamente nella lotta contro la pandemia di Covid-19. In un altro messaggio firmato a "nome della comunità universitaria", il rettore dell'Università nazionale di Ingegneria, Pedro Canales Garcia, augura a Castillo "successo nel suo mandato", unito alla "speranza di ritrovare la fiducia di tutti i peruviani". (segue) (Res)