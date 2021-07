I fatti del giorno - America latina (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Argentina: pubblicato decreto che riconosce identità di genere "non binaria" - A partire da oggi in Argentina le persone che si riconoscono con una identità di genere "non binaria" o "auto-percepita" potranno scegliere di essere contraddistinte nei documenti ufficiali con un "x" piuttosto che con le sigle "m" o "f" che contraddistinguono i sessi maschile e femminile. E' quanto stabilisce un decreto del governo di Alberto Fernandez pubblicato oggi sulla Gazzetta ufficiale. La norma stabilisce che "il segno X nella spunta del sesso include le seguenti accezioni: non binario, indeterminato, non specificato, indefinito, non informato, auto-percepito o qualsiasi altra accezione con la quale si identifichi la persona che non si sente rappresentata dal binomio maschile/femminile". L'Argentina diventa in questo modo il primo paese della regione latinoamericana a riconoscere tale diritto. (Res)