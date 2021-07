Montenegro-Slovacchia: sottosegretario Klus a Podgorica, avanti con allargamento dell’Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il processo di allargamento dell'Unione europea "è molto importante per la Slovacchia". Lo ha affermato il sottosegretario presso il ministero degli Esteri della Slovacchia, Martin Klus, nel corso di una visita oggi in Montenegro. Nel corso della giornata Klus ha avuto un incontro con il presidente del Parlamento del Montenegro, Aleksa Becic. Klus ha detto di aspettarsi che "il Montenegro, in quanto leader in questo processo di allargamento, diventi presto il 28mo membro dell'Unione europea". Secondo una nota del Parlamento montenegrino, Becic ha espresso soddisfazione per i rapporti bilaterali fra Montenegro e Slovacchia. "Con l'espressa soddisfazione per la qualità delle relazioni tra i due Paesi amici, il presidente Becic ha ringraziato per il sostegno che la Slovacchia fornisce continuamente al nostro Paese, sottolineando che la Slovacchia è un sincero amico del Montenegro. Ha detto che Bratislava ha una sensibilità speciale per il Montenegro e in generale per la regione dei Balcani occidentali e ha espresso l'aspettativa che continuerà a rafforzare l'aspirazione europea del nostro Paese", si legge nella nota di Podgorica. Gli interlocutori hanno affermato congiuntamente che le attuali relazioni bilaterali presentano numerose potenzialità di ulteriore miglioramento, con particolare attenzione alla sfera economica. "L'incontro è stato, tra l'altro, un'opportunità per il presidente Becic di ringraziare per l'assistenza fornita dalla Repubblica slovacca al Montenegro durante l'epidemia di coronavirus", si legge ancora nella nota. (Seb)