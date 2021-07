Milano: Majorino e Roggiani (Pd), introdurre servizio civico civile fatto dai più giovani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’eurodeputato del Pd Pierfrancesco Majorino avanza la proposta di istituire un servizio civico civile fatto da ragazze e ragazze. "Credo che Milano abbia un problema da affrontare in maniera ancora più decisa che in passato” dichiara in una nota. “Si chiama solitudine delle persone e sensazione di insicurezza, per questo per me c’è bisogno di un grande piano per la socialità e la cura. Un piano che si concretizzi attraverso un incremento di risorse pubbliche, e non solo, a favore dell'assistenza domiciliare, dei custodi sociali, delle badanti e delle tate di condominio (progetti già nati a cui dare ulteriore impulso, vedasi la bella esperienza di wemi) e dei cittadini attivi. Penso, insomma – continua Majorino - all'istituzione di un servizio civico civile che metta all'opera migliaia di ragazze e ragazzi capaci di affiancare operatori e cooperative sociali per far crescere aiuto, accompagnamento, servizi di prossimità. C'è bisogno, per concludere, di una grande "Squadra Milano" solidale, fatta da istituzioni e cittadinanza attiva”. (segue) (Com)