Milano: Majorino e Roggiani (Pd), introdurre servizio civico civile fatto dai più giovani (2)

- "Davvero ottima l'idea di Pierfrancesco Majorino di promuovere un servizio civile cittadino” commenta in una nota la segretaria metropolitana del Pd Milano Silvia Roggiani. “Uno strumento per mobilitare ragazze e ragazzi per curare le ferite create dalla pandemia. Un'occasione per i più giovani, proprio quella fascia della popolazione a cui in questo anno e mezzo abbiamo chiesto più sacrifici, di mettersi al servizio della città e di chi ha più bisogno. Abbiamo visto in questi mesi come, proprio di fronte alle richieste e domande di aiuto, la risposta dei giovani sia arrivata forte e chiara. Oggi Milano – aggiunge Roggiani -, come tante città del mondo, deve far fronte a fragilità e povertà nuove. Se Milano vuole vincere la sfida di tornare ad essere quella che era, deve fare un passo in più, deve colmare il disagio di queste persone, che non possono e non devono essere lasciate sole. Oggi avere una visione vuol dire proseguire nel solco di quanto già fatto nel campo del sociale e arricchire questo percorso con strumenti nuovi, in grado di stare vicino ai più fragili e allo stesso tempo capaci di far esprimere un protagonismo generoso da parte di tante ragazze e ragazzi desiderosi di farlo”. (Com)