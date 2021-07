Cina-Lituania: meccanismo Peco, "mosse di Vilnius incoraggiate da Stati Uniti"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcuni Paesi stanno intraprendendo azioni che minano le relazioni con la Cina, chiaramente incoraggiati dagli Stati Uniti e da altri Paesi occidentali. Lo ha dichiarato oggi Huo Yuzhen, rappresentante speciale del ministero degli Esteri per la cooperazione tra Cina e Paesi dell'Europa centrale e orientale (Peco) nel corso di un forum dedicato al meccanismo. L'evento si è tenuto in un momento di crescenti tensioni tra Cina e Lituania, dopo che l'isola di Taiwan ha comunicato l'istituzione del primo Ufficio di rappresentanza di Taiwan nel Paese baltico. Nel corso del forum, funzionari ed esperti cinesi hanno fatto sapere che se il ritiro dal meccanismo Cina-Peco è stata una decisione della Lituania, la mossa riguardante l'isola di Taiwan è stata una "grave violazione del principio di una sola Cina" e "potrebbe comportare gravi conseguenze per la piccola nazione baltica. Prenderemo seri provvedimenti a seconda delle mosse della Lituania", ha osservato Liu Zuokui, ricercatore di studi europei presso l'Accademia cinese delle scienze sociali (Cass).(Sts)