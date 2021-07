Ambiente: Letta, la vicenda di Fridays for future ispirazione per Agorà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La vicenda di Fridays for future, partito da Stoccolma e che ormai fa parte della nostra storia, "mi ha molto colpito". Lo ha detto Enrico Letta, segretario del Partito democratico, in occasione del Pre-Agorà di Bologna "Sostenibilità subito: facciamo presto per il mondo che vogliamo". "Ciò che mi ha colpito - ha aggiunto Letta - è che trent'anni fa, l'iniziativa di una ragazzina di Stoccolma non sarebbe uscita dai confini di Stoccolma. Oggi invece, i social media hanno consentito che diventasse virale. Con le agorà - ha concluso il segretario Pd - vogliamo fare lo stesso". (Rin)