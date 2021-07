Rifiuti: Becchetti (Lega), Zingaretti e Raggi vanno commissariati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sulla gestione del ciclo dei rifiuti il governatore del Lazio, Nicola Zingaretti, e il sindaco di Roma, Virginia Raggi, devono essere commissariati. Il governo agisca immediatamente, perché oltre a vedere che Zingaretti e Raggi non ascoltano i cittadini, ci tocca anche assistere al governatore che perde le staffe. Quelli che si sono rotti, però, sono i romani". Lo dichiara in una nota il coordinatore romano della Lega, Alfredo Becchetti (Com)