Vaccino: Romani (CI), solidarietà a Toti per minacce no vax

- Rifiutare la scienza "non è solo oscurantista, è soprattutto pericoloso quando ci troviamo ad affrontare una pandemia. La violenza e le minacce sono sempre inaccettabili, ma sono ancora più fastidiose quando si nascondono dietro fasulle motivazioni libertarie". Lo dichiara in una nota Paolo Romani, senatore di Coraggio Italia. "La libertà prevede il rispetto per quella altrui, e negli atteggiamenti di coloro che si professano no vax non c’è alcuna considerazione per gli altri. L’ottusità di alcune posizioni sta avvelenando un dibattito che dovrebbe invece vederci tutti uniti nel trovare il giusto equilibrio fra salute pubblica, sicurezza e ritorno alla normalità. Tutta la mia solidarietà personale e politica, oltre che stima e amicizia, va a Giovanni Toti, governatore della Liguria, oggetto di ignobili attacchi da parte di coloro che confondono la libertà con l’inciviltà", conclude.(Com)