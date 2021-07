Germania: ministro Salute Spahn, rischio quarta ondata Covid a ottobre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Germania rischia di dover far fronte a una quarta ondata di Covid-19 a ottobre prossimo, con un incidenza settimanale dei contagi di 800 nuovi casi per 100 mila abitanti, se l'attuale dinamica della pandemia nel Paese proseguirà. A lanciare l'avvertimento è stato il ministro della Salute tedesco, Jens Spahn. Come riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, l'esponente dell'Unione cristiano-democratica (Cdu) ha osservato che, attualmente, si assiste in Germania a un aumento molto rapido del numero di infezioni da coronavirus. Spahn ha quindi messo in guardia dal trarre conclusioni errate dalle cifre dei contagi, al momento basse. Il fattore di riproducibilità del virus è, infatti, superiore al valore critico di 1. “Adesso a luglio si deciderà come sarà la situazione in autunno”, ha avvertito Spahn. (segue) (Geb)