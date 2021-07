Germania: ministro Salute Spahn, rischio quarta ondata Covid a ottobre (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il ministro della Salute tedesco, è dunque necessario fare di tutto per mantenere il numero dei contagi il più basso possibile, ad esempio utilizzando con costanza le maschere di protezione. Spahn ha poi dichiarato che gli attuali valori limite, superati i quali entrano in vigore le restrizioni anticontagio, non possono più essere utilizzati perché. Si tratta di 50 nuove infezioni su 100 mila abitanti in una settimana. Tuttavia, come sottolineato dal ministro della Salute tedesco, tale parametro diviene obsoleto a fronte dell'aumento delle vaccinazioni, con il declino dei ricoveri per Covid-19 in terapia intensiva. Per Spahn, il nuovo valore critico potrebbe essere di 200 nuovi contagi settimanali su 100 mila abitanti. (Geb)