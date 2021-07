Eutanasia: avviato l'iter in Lombardia, audita l'associazione "Luca Coscioni"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È iniziato oggi in Consiglio regionale, presso la commissione Affari istituzionali, il cammino della richiesta di referendum per la legalizzazione dell'eutanasia in Italia. Le proposte di referendum abrogativo, presentate dal Consigliere di +Europa/Radicali Michele Usuelli e dal Movimento 5 stelle, ricalcano il quesito sul quale l'Associazione Luca Coscioni, insieme altre realtà politiche ed associative, sta raccogliendo con grande successo le firme dei cittadini. Il referendum vuole abrogare parzialmente la norma penale che impedisce l'introduzione dell'Eutanasia legale in Italia. L'omicidio del consenziente, infatti, non è altro che un reato speciale (rispetto a quello di portata generale di cui all'art. 575 cp sull'omicidio) inserito nell'ordinamento per punire l'eutanasia. Il percorso referendario si è aperto oggi con l'audizione in commissione di Filomena Gallo, segretario nazionale dell'Associazione Luca Coscioni e continuerà all'inizio di settembre con altre audizioni e votazione in commissione e in Aula. Se la proposta sarà approvata dall'Aula verrà poi trasmessa alle altre Regioni italiane e, se altre quattro di queste la accoglieranno nella medesima formulazione, il quesito sarà sottoposto al voto dei cittadini, a seguito del vaglio della Corte Costituzionale. (segue) (Com)