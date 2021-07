Eutanasia: avviato l'iter in Lombardia, audita l'associazione "Luca Coscioni" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel corso dell'Audizione è intervenuta l'avvocato Filomena Gallo segretario dell'associazione Luca Coscioni, che ha illustrato il quesito di abrogazione referendaria parziale dell'art. 579 cp per la legalizzazione dell'eutanasia, oltre a precisare il panorama normativo e di giurisprudenza costituzionale italiano in materia. L'avv. Filomena Gallo ha risposto alle domande dei consiglieri regionali, in particolare sugli effetti che l'abrogazione comporta, perchè l'espressione "con il consenso di lui" (che sopravvive nell'art. 579 c.p.) e andrà letta all'interno dell'attuale quadro ordinamentale, coordinandola con quanto proceduralmente prescritto sia dalla legge n. 219 del 2017 in tema di consenso informato e testamento biologico, e sia dalla sentenza Cappato della Consulta (n. 242/2019). Michele Usuelli, consigliere regionale di +Europa/Radicali ha ricordato come, la scorsa settimana, il Consiglio regionale abbia approvato con la massima urgenza i sei quesiti riguardanti la giustizia ed è tornato a chiedere che la stessa celerità sia dedicata al percorso sul fine vita: "Ho sostenuto i referendum sulla giustizia nel nome della tutela dei diritti dei cittadini e per migliorare il sistema giudiziario, ma i diritti individuali non possono essere difesi a seconda delle convenienze politiche e le scelte sul fine vita meritano uguale attenzione e medesima urgenza. Per questo chiedo e mi aspetto coerenza da parte dei colleghi di maggioranza: lasciamo che i cittadini possano esprimersi su tutte le questioni riguardanti le libertà individuali". (segue) (Com)