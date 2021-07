Eutanasia: avviato l'iter in Lombardia, audita l'associazione "Luca Coscioni" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Marco Fumagalli, consigliere regionale del M5S Lombardia, ha dichiarato: "nell'ambito del percorso per l'approvazione del referendum sull'eutanasia legale in Consiglio regionale, che qualora dovesse passare anche in altre 4 regioni approderebbe direttamente alla Corte Costituzionale per la definitiva ammissibilità, l'audizione dell'Associazione Luca Coscioni è un momento di riflessione importante. Un sì della Lombardia al quesito sarebbe un segnale molto positivo e potrebbe essere indicativo del favore per la questione sull'intero corpo elettorale. In caso di voto sfavorevole non ci mancherà la determinazione nel raccogliere le firme nelle piazze e nel sensibilizzare i cittadini sulla necessità di rendere legale l'eutanasia. È infatti necessario uscire dal medioevo culturale in cui le forze politiche conservatrici ci vogliono tenere." (Com)