Stadio Roma: ok M5s a odg Fd'I ed emendamenti Pd, su Tor di Valle verso revoca con opposizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è aperta in seconda convocazione l'Assemblea capitolina che dovrà revocare l'interesse pubblico sull'area di Tor di Valle dove avrebbe dovuto sorgere lo stadio dell'As Roma. La maggioranza M5s, che oggi può approvare l'atto di giunta anche con soli 16 presenti, potrà avvalersi anche del supporto delle opposizioni. Intanto sono stati approvati con il sostegno del M5s quattro su nove ordini del giorno presentati da Fratelli d'Italia che impegnano la sindaca Virginia Raggi e la giunta a realizzare alcune opere pubbliche connesse al progetto: l'unificazione della via del Mare e della via Ostiense tra il Gra e il nodo Marconi, il potenziamento e l'ammodernamento della Roma-Lido, la messa in sicurezza dei fossi di Vallerano e dell'Acqua Acetosa e gli interventi di ammodernamento del depuratore di Tor di Valle. "Arriviamo a questa discussione nel peggiore dei modi, con un'Assemblea capitolina che è costretta a riunirsi in seconda convocazione - ha detto il capogruppo di Fd'I, Andrea De Priamo -. Parliamo di una delibera di revoca che rappresenta plasticamente la metafora del fallimento di due Giunte, quella di Ignazio Marino e quella di Virginia Raggi. In entrambe le occasioni Fratelli d'Italia denunciò una serie di vicende, questioni e problematiche chiarendo, come oggi, che è favorevole alla realizzazione dello stadio della Roma, così come della Lazio, e alla redazione di un Piano regolatore degli impianti sportivi". (segue) (Rer)