Stadio Roma: ok M5s a odg Fd'I ed emendamenti Pd, su Tor di Valle verso revoca con opposizioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sono invece sette gli emendamenti presentati dal Pd e sottoscritti anche dal M5s e da Sinistra per Roma che vanno a modificare il provvedimento di giunta eliminando la non disponibilità dei terreni da parte dei proponenti come presupposto fondante della revoca. "Il nostro giudizio sull'intera vicenda stadio è tutt'altro che positivo, ma il mio intervento sarà nel merito della revoca del progetto del 2017 - ha spiegato il capogruppo del Pd, Giulio Pelonzi -. Noi non votammo l'interesse pubblico in quella sede e ora siamo coerenti nel voler revocare quel progetto. Avevamo intravisto un problema in uno dei due capisaldi della delibera con il mutato scenario e i cambiamenti avvenuti nei primi giorni di luglio e abbiamo quindi ritenuto opportuno presentare una serie di emendamenti che poi sono stati sottoscritti anche dal M5s e da Sinistra per Roma per migliorare e aggiornare il testo". Gli emendamenti rendono "la delibera più forte e tutelano meglio il Comune di Roma e i singoli consiglieri, consentendo di chiudere una pagina e aprirne finalmente una nuova per Roma e per la Roma". (Rer)