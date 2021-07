Criminalità: Aldrovandi, bene avvio progetto per recupero dei “sex offenders”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Elisabetta Aldrovandi, Garante per la tutela delle vittime di reato in Regione Lombardia, ha espresso “totale soddisfazione per l'avvio del progetto volto al recupero dei condannati per reati di violenza sessuale, stalking e maltrattamenti in famiglia”. Commentando il protocollo d'intesa siglato oggi tra Tribunale, Ats e Cipm, il Garante ha spiegato che “è anche prendendo coscienza della gravità di quanto commesso che matura quel processo di riabilitazione indispensabile per il reinserimento nella società”. La tutela delle vittime, ha concluso, passa anche attraverso “la rieducazione dei colpevoli, a mio avviso indispensabile quando si tratta di reati caratterizzati da particolare devianza o aggressività”. (Rem)