Esplosivi: Papatheu (FI), comunità internazionale intervenga per fermare emergenza mine

- Quanto accaduto in provincia di Treviso è "l’ennesima conferma che bisogna intervenire al più presto per fermare la piaga, l’emergenza degli ordigni bellici inesplosi". Lo afferma in una nota la senatrice di Forza Italia, Urania Papatheu, in merito a quanto accaduto ad un pensionato di Possagno, che ha perso due dita della mano sinistra mentre stava maneggiando un vecchio ordigno bellico, probabilmente un proiettile d’artiglieria risalente alla prima guerra mondiale. "Occorre che la comunità internazionale si adoperi per affrontare, una volta per tutte, un fenomeno che continua a provocare in Italia ed in tutto il mondo vittime e feriti innocenti tra la popolazione civile - prosegue la parlamentare di FI -. Da qui l’importanza della tavola rotonda e del concerto, il prossimo 28 luglio, a Taormina, per rilanciare l'istituzione di una Giornata internazionale delle vittime civili delle guerre e dei conflitti nel mondo".(Com)