Roma: Raggi, sgombero e bonifica Lungotevere in zona Marconi per decoro e legalità

- Sono iniziate questa mattina le operazioni di sgombero e bonifica a Lungotevere di Pietra Papa, in zona Marconi-Magliana. "Una vera e propria baraccopoli, sulle sponde del Tevere, occupata abusivamente da una quindicina di persone. L’area era piena di rifiuti, masserizie di vario tipo, con tende e baracche, una situazione indecente". Lo scrive su Facebook la sindaca di Roma, Virginia Raggi. "Ringrazio la polizia locale di Roma Capitale per questo intervento che contribuisce a ripristinare decoro, sicurezza e legalità nella nostra città. Le operazioni di bonifica dell’area, che sarà presidiata per evitare nuove occupazioni, proseguiranno nei prossimi giorni - aggiunge Raggi -. Fermezza, legalità e tutela dei diritti delle persone sono le nostre parole chiave. Proseguiamo su questa strada". (Rer)