Svezia: crisi ostaggi nel carcere di Hallby, polizia accoglie richieste sequestratori e invia delle pizze

- Prosegue la crisi degli ostaggi nel carcere di massima sicurezza di Hallby, in Svezia. I detenuti che hanno preso in ostaggio le guardie del penitenziario sono due condannati per omicidio, Isak Dewit e Haned Mahamed Abdullahi, come riferisce il quotidiano “Aftonbladet”. I due, armati di lame di rasoio, hanno preso in ostaggio due guardie carcerarie, ma potrebbero rilasciarne una in caso le forze dell’ordine acconsentano alle richieste fatte, ovvero fornire un elicottero e portare delle “pizze kebab” agli altri detenuti. Al momento la polizia ha accolto la seconda richiesta, e le pizze sono già state preparate e portate verso la struttura carceraria, vicino la città di Eskilstuna, nella Svezia centrale. (Sts)