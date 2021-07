Hong Kong: il consiglio legislativo inizia a discutere di legge anti-doxing

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio legislativo di Hong Kong (LegCo) ha iniziato oggi le discussioni sulle leggi della privacy che riguardano il "doxing", ovvero la diffusione pubblica di informazioni personali o altri dati sensibili da parte dei giganti del digitale. Lo riferisce il portale di notizie "Channel News asia", secondo cui alcuni critici del disegno di legge affermano che le misure potrebbero essere utilizzate per proteggere coloro che sono al potere e colpire la società civile. I sostenitori, invece, ritengono che la legislazione era attesa da tempo per contrastare "i movimenti sovversivi" dopo le proteste di massa del 2019. La proposta avanzata lo scorso maggio dall'Ufficio per gli affari costituzionali e continentali di Hong Kong modificherebbe le attuali leggi sulla privacy esistenti per contrastare la pubblicazione dannosa di dati privati o identificativi. (segue) (Cip)