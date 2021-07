Hong Kong: il consiglio legislativo inizia a discutere di legge anti-doxing (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'emendamento richiede che chiunque venga condannato in un tribunale distrettuale per aver commesso "doxing" a Hong Kong possa essere soggetto a una multa fino a un milione di dollari hongkonghesi (128 mila dollari Usa) e cinque anni di carcere. Nella proposta, il governo ha suggerito di introdurre un reato ai sensi della sezione 64 dell'ordinanza sulla privacy, per vietare a chiunque di divulgare informazioni personali senza consenso con "l'intento di minacciare, intimidire o molestare" l'interessato o i suoi parenti stretti. La legislazione proposta vieta inoltre la divulgazione di dati personali senza il consenso dell'interessato con "l'intento di causare danni psicologici" a quella persona o a qualsiasi familiare stretto. (segue) (Cip)