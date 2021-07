Hong Kong: il consiglio legislativo inizia a discutere di legge anti-doxing (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo ha anche proposto di concedere nuovi poteri all'Ufficio per la privacy per i dati personali per condurre indagini penali richiedendo documenti e altre informazioni. La commissione può anche richiedere il permesso del tribunale di entrare nei locali e sequestrare documenti per le indagini. Secondo il documento, l'Ufficio per la privacy ha ricevuto e scoperto più di 5.700 denunce relative a doxing tra giugno 2019 e aprile 2021. Durante questo periodo, la polizia ha arrestato 17 sospettati per presunta divulgazione di dati personali ottenuti senza il consenso degli utenti, due sono stati condannati. Molte delle persone che sono state colpite da doxing sono anche giornalisti dell'ex quotidiano pro-democrazia "Apple Daily" e dell'emittente pubblica "Rthk". Va ricordato che la pratica del doxing è stata particolarmente usata durante le proteste filo-democratiche a Hong Kong nel 2019. (Cip)